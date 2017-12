Fernandinho Beira-Mar é transferido para Mossoró-RN

O traficante Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, e outros cinco detentos, foram transferidos neste sábado, 5, da presídio federal de Catanduvas, no Paraná, para o Rio Grande do Norte.

Beira-mar e os outros cinco presos foram levados para a penitenciária de Mossoró em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) fretado pela Polícia Federal. A transferência faz parte de um sistema de rodízio aplicado ao traficante desde 2006.

Localizada na cidade de Mossoró, o presídio é uma das cinco Federais do Brasil e a única no Nordeste. A penitenciária fica localizada no Complexo Mário Negócio, a cerca de 15 quilômetros do centro de Mossoró na rodovia que liga a capital do Oeste ao município de Baraúnas. Tem capacidade para abrigar 208 homens e a área coberta é de 13 mil metros quadrados.