Fernão Dias deve ficar fechada por até 6 meses

SÃO PAULO - O trecho da Rodovia Fernão Dias, na altura do km 77, na região de São Paulo, no sentido Minas, deve ficar bloqueado por até seis meses, segundo previsão da concessionária Autopista, empresa que administra a rodovia.

Na tarde de sexta-feira, 26, foi detectado um deslocamento de terra, que afetou a estrutura de um viaduto da pista sentido Belo Horizonte. Por medida de segurança, a via foi interditada.

O problema, segundo a Autopista, começou na quarta-feira, 24, quando foram verificadas rachaduras na faixa 1 da pista sentido São Paulo, também no km 77,5. Neste sentido, estão interditadas as faixas 1 e 2 e, o fluxo segue pela 3ª via e acostamento.

De acordo com a Autopista, no local estão sendo feitas obras de contenção da encosta no sentido São Paulo da rodovia, para que ela não se desloque e não atinja mais os pilares do viaduto no sentido Belo Horizonte. A previsão é que a pista seja liberada entre dois e seis meses.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há congestionamentos no local. A Concessionária recomenda não utilizar a Fernão Dias no sentido Belo Horizonte e utilizar rotas alternativas.

Para veículos leves que estiverem no sentido Belo Horizonte:

- Para continuar no sentido Belo Horizonte: acessar o viaduto no km 79, seguir pela Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, até Mairiporã (SP);

- Para voltar para São Paulo: retornar no km 79, acessar a rodovia Presidente Dutra até Jacareí, onde acessa a rodovia Dom Pedro, e novamente a Fernão Dias em Atibaia (SP).

Para veículos pesados - não devem acessar a Fernão Dias, mas procurar outras rotas:

- Rodovia Presidente Dutra e em seguida, a Rodovia Dom Pedro, retornando à Fernão Dias em Atibaia;

- Rodovias Anhanguera/Bandeirantes até a rodovia Dom Pedro. Segue pela Dom Pedro até Atibaia (SP), onde retoma a Fernão Dias.

Texto atualizado às 16h45.