Fernão Dias e Dutra têm trânsito lento na saída para o feriado O motorista que deixava a capital paulista no começo da manhã desta sexta-feira, 16, véspera de feriado prolongado, enfrentava congestionamento na Rodovia Fernão Dias, no sentido Minas Gerais. O trânsito devia-se ao tombamento de um caminhão, no Km 74, que transportava adubo. Parte da carga caiu na pista, que estava parcialmente interditada. Na Rodovia Presidente Dutra, o excesso de veículos causava lentidão de um quilômetro a partir do Km 231 da pista expressa no sentido Marginal do Tietê, já no trecho da capital, e na altura do quilômetro 221, em Guarulhos, no mesmo sentido, mas na pista lateral. A situação era de tranqüilidade na Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná. Quem seguia pela Rodovia Raposo Tavares enfrentava congestionamento entre os quilômetros 13 e 9,5, no sentido capital em razão da existência de dois semáforos, um junto à Rua Benjamin Constant e outro no cruzamento com a Rua Alvarenga, região do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo. A Rodovia Castelo Branco no sentido capital apresentava lentidão na pista expressa entre os quilômetros 26 e 25, em Barueri, na Grande São Paulo, e entre os quilômetros 18 e 13, trecho de Osasco a São Paulo. Na pista com pedágio, a lentidão no sentido capital estava entre os quilômetros 16 e 15; e no sentido interior, entre os quilômetros 24 e 25. A situação era de normalidade no Sistema Anhangüera-Bandeirantes segundo a concessionária AutoBan. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a situação era de tranqüilidade nas principais estradas que ligam a capital paulista aos litorais norte e sul do Estado. Não havia pontos de lentidão na Mogi-Bertioga, Piaçaguera-Guarujá, Tamoios, e no Sistema Anchieta-Imigrantes. A Polícia Rodoviária pede aos motoristas que puderem que evitem as estradas rumo ao litoral paulista entre às 17 horas e 24 horas desta sexta-feira, e entre às 9 horas e 17 horas de sábado.