Fernão Dias só deve ser liberada na manhã de quinta-feira

A rodovia Fernão Dias permaneceu totalmente bloqueada em direção a Belo Horizonte durante toda a quarta-feira, 23, após um acidente no sul de Minas Gerais. Uma carreta bateu contra uma passarela no quilômetro 877, no município de Estiva, abalando sua estrutura e causando o risco de desabamento. Ninguém ficou ferido.

Mais de 14 horas após o acidente, por volta das 21h os técnicos resposáveis pela retirada da estrutura resolveram adiar a operação para a manhã do dia seguinte. Segundo a empresa Arteris, que administra a rodovia, a decisão foi tomada pois o risco de acidentes durante a retirada da estrutura é maior após o anoitecer. Dois guindantes estão posicionados no local do acidente desde o começo da tarde de quarta-feira.

O fechamento da pista norte da Fernão Dias causou mais de 30 quilômetros de congestionamento na véspera do feriado natalino. Durante a noite, havia trânsito parado desde a região de Cambuí até Estiva. O tráfego é desviado no local por meio de uma faixa da pista sul, que vai em direção a São Paulo.

Quando a retirada da passarela tiver início, de acordo com a Arteris, a rodovia também deve ser fechada no sentido São Paulo por tempo indeterminado.