Ferronorte descarta falha mecânica em acidente O engenheiro José Fabiano Branco de Oliva, responsável técnico pela área operacional da Ferronorte, descartou, na noite desta quinta-feira, a ocorrência de falha técnica que justificasse o descarrilamento de 51 dos 55 vagões, na madrugada desta quarta-feira, quando estavam sendo transportadas 4 mil toneladas de soja da região do Alto Taquari, no Mato Grosso, para o Porto de Santos. De acordo com Oliva, essa foi a primeira análise feita pelos técnicos, a partir da abertura da caixa-preta, retirada dos destroços de uma das duas locomotivas que estavam sendo operadas pelo maquinista Ourismar José Vieira Gonçalves, que acabou morrendo no acidente. O engenheiro também rebateu as acusações do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias, de falta de manutenção nos equipamentos. "Essa acusação não procede, porque além da locomotiva nova, o trem vinha operando com uma máquina auxiliar, que foi totalmente modernizada pela GE, inclusive com a garantias do fabricante", afirmou. O engenheiro disse ainda que o resultado completo da perícia deve ser divulgado nos próximos dias pela empresa. A previsão da Ferronorte é que o tráfego ferroviário na Serra do Mar seja restabelecido dentro de cinco dias, depois que forem retirados os vagões e recompostos os trilhos.