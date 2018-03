Ferroviários do RJ são multados em R$ 150 mil por greve

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, foi multado em R$ 150 mil pelo descumprimento da liminar concedida pela Justiça do Trabalho do Rio. A decisão foi tomada no fim da tarde de ontem, após audiência de conciliação convocada pelo presidente do TRT/RJ, desembargador Aloysio Santos.

A liminar determinava que pelo menos 60% dos maquinistas trabalhassem em horários de maior movimento nos dias de paralisação da categoria, iniciada na última segunda-feira. A Supervia, concessionária responsável pelo funcionamento de ramais de trens no Rio, acusou o sindicato de não cumprir com a determinação.