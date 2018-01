Festa baiana começa antes e quer atrair 2 milhões Com fama de maior festa popular do Brasil, o carnaval de Salvador começa quinta-feira à noite com o Rei Momo no Bairro da Liberdade e só termina na manhã da Quarta-feira de Cinzas, quando o percussionista Carlinhos Brown promove o seu já tradicional Arrastão da Timbalada na orla. Durante esses seis dias, 200 entidades carnavalescas entre blocos, cordões e trios elétricos independentes, animados por centenas de artistas, circularão por 25 quilômetros de ruas arrastando perto de 2 milhões de foliões, a metade turistas. São três os circuitos dos desfiles: o Dodô, na orla, entre Barra e Ondina; o Osmar, no centro, ligando as Praças do Campo Grande e Castro Alves; e o Batatinha, na entrada do Pelourinho, entre a Rua Chile e a Praça Sé. Além desses, também acontece festa no Pelourinho, mas à moda dos antigos carnavais, com pequenas bandas. É do Pelourinho que saem em direção ao Circuito Osmar duas grandes atrações da festa: o bloco afro Olodum, na sexta-feira, e o afoxé Filhos de Gandhy, no domingo. Turistas vêm de toda parte. Este ano, além de Bono Vox e seus parceiros do U2, convidados do ministro Gilberto Gil - que podem dar uma canja no trio elétrico Expresso 2222 -, o lendário maestro e produtor musical americano Quincy Jones confirmou presença. O Expresso 2222, que só desfila no Circuito Dodô, é um dos 31 trios elétricos independentes que tocarão para o povão sem cordas de isolamento. Além de Gil, o Expresso 2222 terá Daniela Mercury, Luiz Caldas, Sandra de Sá, Elba Ramalho, Toni Garrido e Samuel Rosa. Outra atração entre os independentes é o Trio Armandinho, Dodô e Osmar dos criadores do trio elétrico. Comandado pelo guitarrista Armandinho Macedo, o trio toca na orla e no Circuito Osmar, no centro. Os grandes blocos de trios já venderam todos os seus abadás, que chegam a custar R$ 1.500,00.