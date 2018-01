Festa celebra colonização italiana em Jundiaí A partir deste sábado, uma grande festa vai comemorar a colonização italiana em Jundiaí. A 15ª Festa Italiana vai até 9 de junho. São esperadas 25 mil pessoas na abertura e 100 mil até o fim do evento. A proposta é homenagear as primeiras famílias de agricultores que se instalaram na região, a partir de 1888. A confraternização faz parte do calendário oficial do Estado. Os ingressos para a cantina, que eram vendidos a R$ 20,00, já estão esgotados. Serão mil pessoas por noite, com direito a macarronada e rodízio de pizza. Na festa de rua, com entrada grátis, haverá barracas de comidas e bebidas típicas, além de espetáculos de música e dança. Quem for à festa poderá concorrer a duas viagens para a Itália, que serão sorteadas entre os visitantes. As famílias Zambom e Dodi serão homenageadas porque colaboraram para o crescimento da "Terra da Uva" - forma como Jundiaí ficou conhecida -, no início da colonização. A abertura terá missa, às 17h30, na Igreja Sagrado Coração de Jesus. A renda da festa será usada para reformas na igreja e nas paróquias dos bairros de Ivoturucaia, Cidade Nova e Tamoio. O público será atendido por 700 voluntários. Na região próxima ao Estádio Jaime Cintra haverá estacionamento para os visitantes. Informações pelo telefone (0xx11) 4589-9051 ou 4584-1406. Na Internet, o site é www.ecco.com.br.