Festa de aniversário de São Paulo já tem 75 projetos O aniversário de São Paulo, em janeiro, já movimenta os mais variados setores. Para a comemoração, 107 entidades apresentaram 75 projetos até agora, segundo o coordenador do Comitê Municipal São Paulo 450 Anos, o presidente do Anhembi, Celso Marcondes. Sete de julho será a data limite para a adesão de entidades ao comitê e entrega de projetos. Uma série de eventos comemorativos já foi definida. Alguns começam neste ano, como a Mostra BR Internacional de Cinema, entre 20 de outubro e 5 de novembro, que vai homenagear São Paulo. Também a corrida de São Silvestre terá uma edição especial dos 450 anos. A intenção da Prefeitura é que o tema seja tratado o ano inteiro nos mais variados eventos, com uma concentração no mês de janeiro.