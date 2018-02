Festa de ciganos acaba com 4 mortos Um tiroteio em um acampamento cigano em Paranavaí (a 550 km de Curitiba) deixou quatro mortos e cinco feridos. Sete pessoas foram detidas. A tragédia aconteceu na noite de quinta-feira, durante uma festa que anunciaria um casamento. Um rapaz teria iniciado a briga com um homem que dançava com sua noiva e a discussão se alastrou. No local, a polícia apreendeu armas e munições, além de cinco veículos.