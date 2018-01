Festa de Nossa Senhora dos Navegantes reúne fiéis no RS

A coincidência de data com o feriadão de Carnaval não atrapalhou a 133ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, neste sábado, em Porto Alegre. Mantendo a tradição, cerca de 100 mil devotos acompanharam a procissão da Igreja do Rosário, no centro da cidade, até a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na zona norte. Entre os participantes que caminharam os 5 km do trajeto estavam o prefeito José Fogaça e a governadora Yeda Crusius, que revelou que, entre suas orações, pediu harmonia para o Rio Grande do Sul. Um cortejo paralelo transportou outra imagem de Nossa Senhora dos Navegantes pelo lago Guaíba, com a participação de 70 barcos e cerca de 1,5 mil pessoas.