Festa na Paulista terá esquema ''antiambulante''

A São Paulo Turismo confirmou ontem a realização da Festa de Réveillon na Avenida Paulista. Mas nem o prefeito Gilberto Kassab deu, à noite, certeza sobre a festa. "Sei que estão acertando detalhes com patrocinadores." Mas se sabe que quem deve ficar de fora das comemorações são os vendedores ambulantes, que aproveitam a concentração de pessoas para começar o ano-novo com "prosperidade". O presidente da Comissão de Gerência da Avenida Paulista, João Maradei, disse que a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana e as Subprefeituras da Sé, de Pinheiros e da Vila Mariana vão montar um esquema especial para manter os ambulantes afastados da 12ª edição do evento. Além da Festa do Réveillon, eles atuam na Corrida São Silvestre, que começa e termina na Paulista, na tarde do dia 31. "Na chegada da São Silvestre, a concentração de ambulantes é muito grande. Eles atrapalham a premiação, os corredores e o público", disse Maradei. "Depois, continuam até a festa." Durante a celebração, segundo o presidente da Comissão da Paulista, os ambulantes se concentram em pontos como os acessos a estações do Metrô, estacionamentos - além de circular entre o público. "Nossa preocupação é a segurança. E eles andam com isopores, param nas calçadas , dificultam o trabalho da polícia e o fluxo de pessoas." Para evitar que os policiais tenham de, como disse Maradei, "correr atrás de ambulantes", o que pode provocar confusão, será montado um esquema para evitar que eles atuem na região. Para atender o público, serão instaladas barracas para a venda de bebidas. "Vai haver uma estrutura montada e autorizada para isso (venda)." A Prefeitura, no entanto, não detalhou como vai funcionar esse sistema. Progamação indefinida A SP Turis também não decidiu a programação definitiva da festa e, por isso, não divulgou um cronograma de atrações. Segundo Maradei, os eventos devem ser decididos em reunião na sexta-feira. No ano passado, houve 15 minutos fogos de artifícios, seguidos por sete horas de shows. Apresentaram-se no palco de 7 metros de altura e 80 metros quadrados instalado na Avenida Paulista Lulu Santos, Tihuana, o funkeiro carioca Mc Leozinho, além da bateria da escola de samba Mocidade Alegre e do cantor sertanejo Leonardo. Em três quilômetros da Avenida Paulista, celebraram o ano-novo 2 milhões de pessoas. NATAL ILUMINADO O prefeito Gilberto Kassab (DEM) participou ontem da abertura oficial do Natal Iluminado 2008, diante do Teatro Municipal, um dos pontos turísticos que recebem iluminação decorativa. Ao todo, o projeto terá 2,3 milhões de pontos de luz na capital paulista. A Associação Comercial custeará os enfeites com patrocínios obtidos por suas sedes distritais. A Prefeitura facilitará o processo de autorização para possibilitar a decoração das ruas e a iluminação natalina. A Associação Comercial também premiará os imóveis. COLABOROU DIEGO ZANCHETTA