Festival de Verão terá Alanis Morissette A cantora canadense Alanis Morissette será a principal atração da 11.ª edição do Festival de Verão de Salvador, que será realizado entre 28 e 31 de janeiro. A cantora, que estará em turnê pelo Brasil, vai apresentar seu mais novo álbum, Flavors of Entanglement no último dia do evento, um sábado. O festival também terá Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Nando Reis, entre outros.