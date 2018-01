Feto é encontrado em vaso sanitário em hospital de Mococa A Polícia Civil de Mococa, na região de Ribeirão Preto, vai investigar um possível crime de aborto após a descoberta de um feto dentro do vaso sanitário do Pronto-Socorro Central, no início da noite de segunda-feira, 20. O faxineiro do PS verificou que havia um entupimento no banheiro e, quando tentou fazer a desobstrução, quebrou o vaso sanitário. Nesse instante, ele encontrou o feto (de cerca de 30 centímetros), que, pelo tempo de gestação, dava para identificar que era um menino. Foi registrado boletim de ocorrência no Plantão Policial, como averiguação de aborto. Não há pistas do responsável pelo possível aborto. O feto foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de São José do Rio Pardo.