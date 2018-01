Fica proibido parar na direita da Bela Cintra Para melhorar a fluidez do trânsito nos Jardins, a partir de hoje o estacionamento no lado direito da Rua Bela Cintra, entre a Rua Estados Unidos e a Alameda Jaú, será proibido. Com isso, a via passa a ter três faixas de rolamento. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o lado ímpar da Bela Cintra permanece com o sistema de estacionamento rotativo, a Zona Azul, das 7 às 19 horas.