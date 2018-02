''Ficada'' com Madonna turbina carreira de modelo

No dia 5, quando 2009 começará de verdade, os diretores da agência carioca 40 Graus definem os próximos passos da carreira do modelo Jesus Luz. O "menino do Rio" é o assunto de todas as rodinhas de fofocas do mundo depois de se tornar affair da cantora Madonna durante a passagem da turnê Sticky & Sweet pelo Brasil. Os dois se conheceram depois que Jesus foi escolhido pelo fotógrafo Steven Klein, bambambã da moda, para estrelar um editorial da revista W ao lado da popstar. As fotos foram feitas no tradicional Hotel Glória, no clima Madonna à solta no Rio, na semana passada. Com apenas 20 anos e novato na profissão, ele já estaria bem na foto se a história parasse por aí. Mas Madonna se encantou pelo moreno. Em São Paulo, ele foi visto saindo de um dos carros da comitiva que levou a cantora até Pinheiros, para a festa de encerramento da turnê, no domingo - onde ela ferveu na pista até amanhecer. Ontem, um dia após a cantora deixar o País, sites dos principais tablóides reproduziram sem parar a meia dúzia de fotos de Jesus que estão no site da 40 Graus a cada nova especulação sobre o assunto. "Madonna?s latino acessory" e "Madonna?s new toyboy" são alguns dos termos pouco elogiosos usados para definir o moço - como se ele fosse um souvenir. Nas "notícias" sobre o romance virtual, os trocadilhos com o nome do modelo - que é filho de evangélicos - fazem a festa nas redações em esquema de plantão natalino. "Fanática pela cabala, Madonna encontrou seu Jesus pessoal", estampa o blog de fofocas Popcrunch. Uma fonte do site afirma que "everyone knows they are ?ficando?" - depois que Madonna "ficou" no Brasil é capaz que a expressão brasileira para "dar uns beijos" vire moda. A coluna Page Six do New York Post crava que a cantora está "muito interessada nele" e que o amigo Steven Klein está tratando de apresentá-lo a todo mundo - a todo mundo que interessa, claro. "Madonna is now officially a brazilianizer", resume o blog 24timepass.com, pondo a diva no mesmo balaio de celebridades internacionais que adoram o Brasil. Jesus é o segundo nome que surge como novo par da diva desde que ela anunciou a separação do cineasta inglês Guy Ritchie, em outubro. Antes houve outro moreno, o jogador de beisebol Alex Rodríguez. Por enquanto reservadíssimo, Jesus não teria dado as caras ainda na agência, mas se prepara para voar. Uma booker da 40 Graus que não quis se identificar informou ao Estado que a agência recebeu diversas propostas de trabalhos para o modelo - para desfiles, editoriais, campanhas e até um contrato com uma agência de Nova York. "Não sei se há mesmo algo entre eles (Madonna e Jesus) no campo pessoal, e a agência não está preocupada com isso", diz ela. "Mas mesmo que não haja nada, só o fato de ele estar num editorial fotografado pelo Steven Klein já é significativo, o suficiente para transformar a carreira de um modelo", observa. Segundo a fonte, a carreira de Jesus estava começando e "indo direitinho" há uma semana, antes de Madonna e Klein entrarem em sua vida. "Ele não começou há muito tempo. Agora, provavelmente, vamos conseguir vendê-lo melhor", aposta ela, que diz não saber onde o modelo vai estar nos próximos dias. "Deixa ele descansar..."