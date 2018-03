Ficha Limpa pode não pegar, teme Weber Abramo As primeiras decisões - votos divergentes de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em âmbito liminar sobre a Lei da Ficha Limpa - indicam que o dispositivo que veta candidaturas de políticos com folha corrida não vai pegar. Na avaliação de Claudio Abramo, diretor executivo de Transparência Brasil, ONG que fiscaliza a conduta de parlamentares e também a eficiência e tendências da mais alta instância judicial do País, "muitos candidatos vão escapar da lei pela firula juridicante, pelas peculiaridades processuais".