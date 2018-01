'Fico honrada e muitíssimo alegre', diz Bethânia sobre vitória da Mangueira

RIO - A cantora Maria Bethânia comemorou de casa o campeonato da Mangueira, escola carioca que a homenageou. “Fico honrada e muitíssimo alegre de a Mangueira receber esse prêmio, porque é minha escola desde 1965, quando cheguei ao Rio. Me levaram às 5 horas para ver as escolas, entrou algo verde-e-rosa e foi minha paixão. E hoje essa escola faz isso, homenageia o meu orixá através de mim. Desfilar foi delicioso”, declarou Bethânia ao Estado, por telefone.

A cantora não foi à quadra para participar da festa do campeonato, a pedido da escola, porque o espaço, na zona norte do Rio, está muito cheio, e ela demoraria muito para conseguir chegar lá. Estará no Desfile das Campeãs, sábado.

Logo após a apuração, o irmão Caetano Veloso, que desfilou num carro com outros artistas, como Ana Carolina, Adriana Calcanhotto e Zélia Duncan, fez um vídeo comemorativo em que festejou: "A Mangueira é onde o Rio é mais baiano, então tinha que ganhar com Maria Bethânia”.

Apuração. A homenagem a Bethânia, que fechou o carnaval na avenida, foi redentora para a Mangueira, que vinha de carnavais menos competitivos desde 2002. Naquele ano, a agremiação conquistou o primeiro lugar com um enredo sobre o Nordeste. Em 2015, terminara em 10º lugar (são 12 escolas); em 2014 e em 2013, em oitavo. Nos anos 2010, a melhor colocação havia sido em 2011, um terceiro lugar, e também uma homenagem, dessa vez ao compositor mangueirense Nelson Cavaquinho (1911-1986).