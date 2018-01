Fiéis apelam a 'papa beijoqueiro' em Aparecida

A fama de "papa beijoqueiro" se confirmou mais uma vez nesta quarta-feira, 24, na chegada de Francisco ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Logo que embarcou no papamóvel, o argentino já começou a receber pedidos de beijos e bênçãos às crianças. "Passa a criança", gritavam os fiéis. Em meio a centenas de candidatos, a garota colombiana Valentina Gómez, de 3 anos, foi uma das escolhidas. Levada ao papa por um segurança, recebeu um beijo dele e logo abriu um sorriso.

Parentes e amigos comemoram a oportunidade com emoção. A família mora em Campinhas, no interior paulista. Os pais José Luiz Gómez e Juana Correa choraram emocionados com a bênção especial à filha. Eles cursam doutorado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). No grupo e colombianos, outras oito pessoas cantaram e rezaram juntos, diante da imagem de Nossa Senhora. "Ficamos muito felizes. Valeu muito a pena vir aqui", disse a amiga Andrea Tamajio, de 25 anos.