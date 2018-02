Fieis e autoridades comparecem ao velório de d. Eugenio

Um clima de serenidade marcou a chegada do corpo do cardeal d. Eugenio de Araujo Sales à Catedral de São Sebastião, no centro do Rio. Ele foi recebido com uma salva de palmas pelos fiéis presentes. Muitos chegaram em caravanas do interior e de outros Estados.

Na entrada da catedral, o caixão foi abençoado pelo arcebispo da arquidiocese do Rio, d. Orani Tempesta. "Ele partiu serenamente para a casa do pai", disse o arcebispo.

A Companhia de Músicos da Polícia Militar tocou o Hino Nacional e Marcha Pontifícia, o Hino do Vaticano.

Além de autoridades religiosas, estão presentes no velório o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), e o governador do Estado, Sérgio Cabral Filho (PMDB).