Fiéis se mobilizam na internet para apoiar bispos da Renascer Após a prisão de Estevam e Sônia Hernandes, fundadores da Igreja Renascer, os fiéis se mobilizam através do site Igospel para pedir orações e jejum, além de envio de mensagens de apoio ao casal. Os Hernandes foram presos nos Estados Unidos ao tentar entrar no aeroporto de Miami com U$ 56 mil em dinheiro vivo escondido na bagagem, apesar de declarar apenas U$ 10 mil às autoridades alfandegárias. Nota de esclarecimento publicada na página, sem assinatura, diz que "asseguramos que todas as medidas judiciais estão sendo tomadas para reverter essa ordem de prisão". "Reiteramos o nosso sólido respeito à lei e confiança que depositamos na justiça brasileira". Em outro trecho, o comunicado também pede para que os fiéis mantenham a fé. "... por isso, mantenha o seu posicionamento de oração e jejum e, esteja com os seus olhos focados em Deus. Veremos a nossa honra totalmente restituída pelo senhor que é quem nos justifica". Clamor pela internet Matéria intitulada "Povo de Deus ergue clamor pela internet" destaca que "assim como ocorreu durante o mês de dezembro", quando uma liminar da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu a ordem de prisão contra o casal pedida no dia 17 de novembro por promotores do Grupo de Atuação de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), "mais uma vez o Povo de Deus se junta para gritar por justiça contra as calunias e denuncias falsas contra o Servo de Deus Apóstolo Estevam Hernandes e a Bispa Sonia Hernandes". A prisão preventiva deles foi decretada a pedido do Ministério Público depois que Estevam e Sônia foram acusados de deixar de comparecer à segunda audiência do processo em que são acusados de praticar crimes de estelionato contra fiéis da Renascer e lavagem de dinheiro arrecadado em cultos. A matéria informa ainda que mais de mil fiéis enviaram mensagens de solidariedade aos fundadores da Renascer no site da igreja nos últimos dias. Veja abaixo algumas das mensagens: "Que Deus mande seus anjos para lhes fortalecer assim com fez com Elias e lhes tirem das armadilhas do diabo. Logo, logo, estão celebrando na Igreja, mais um livramento e provando que o nosso inimigo, o diabo, está pertubado com o crescimento da Igreja". "RENASCER ATÉ MORRER!!!!!!!!!! A perfeita obra que Deus iniciou nas nossas vidas através do ministério apostólico vai ser terminada, ou seja, nada e ninguém vai poder parar esse mover. essa será a nossa mais nova MARCA: a FIDELIDADE AO NOSSO CHAMADO" "Bispa e apóstolo amo vocês,e estou orando muito por justiça,mais fiquem sabendo isso só irá crescer ainda mais a igreja Apostólica Renascer,a mídia está mostrando ao mundo que a Renascer existe. è ano de Elias.Amo vocês". "Aquele que conhece ama e confia. Nesse jejum de Elias suas vidas são apresentadas a Deus e veremos os céus abertos e o fogo caindo sobre toda calúnia. Espada pelo Senhor, pelo Apóstolo e pela Bispa. Sou Renascer e veremos a justiça de Deus alegres". "Não tenho muito o q dizer pois o q realmente interreça e que, Apostólo e Bispa amo vcs, e com vcs estarei até a eternidade!!!! Logo a verdade a todos será mostrada e aqueles que nos perseguem seram surpriendidos pela grande obra do Senhor!!!!! amo vcs!!" Paradeiro O consulado dos Estados Unidos em São Paulo divulgou nota na quinta afirmando que "o casal da Igreja Renascer encontra-se detido no Federal Detention Center (FDC), em Miami, por motivos relacionados com sua situação junto ao Serviço de Imigração dos EUA". De acordo com o consulado, o casal está em celas separadas, dividindo espaço com os outros presos. É a terceira informação oficial sobre o paradeiro dos bispos desde que eles foram presos pela Polícia de Imigração americana, na terça-feira. Até a manhã de quarta, promotores do Gaeco divulgavam informação recebida de agentes do FBI de que Estevam Hernandes afirmou ser responsável pelos dólares e continuava preso - e Sônia foi liberada ao dizer que não sabia que levava as notas em sua bagagem. A Divisão de Cooperação e Operações Policiais Internacionais da Polícia Federal, representante da Interpol no Brasil, informou que os dois já estavam soltos. Advogado do casal, Luiz Flávio Borges D´Urso afirmou que seus clientes foram liberados na quinta-feira após pagar fiança de US$ 5 mil. "A advogada que está cuidado do caso lá, Angelita, me informou que eles agora já foram mesmo liberados." Filho do casal Hernandes, Felipe, o Bispo Tid, disse em programa exibido na rede de TV da Renascer que foi com os pais para Miami, mas retornou ao Brasil porque a família teve problemas na alfândega. E afirmou que os bispos foram apenas retidos por algumas horas. Habeas-corpus Na quinta-feira, a defesa do casal entrou com pedido de habeas-corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e com pedido de reconsideração na 1ª Vara Criminal de São Paulo para tentar revogar a prisão preventiva decretada contra o casal na quarta. Promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) também finalizaram na quinta petição pedindo a extradição do casal. O pedido foi encaminhado ao juiz da 1ª Vara. Se for aceito, será encaminhado ao Ministério da Justiça e, depois, ao Ministério das Relações Exteriores, que o enviará às autoridades americanas.