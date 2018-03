FIESTA: reforma incompleta Novas atrações: Marisa e outlet da Nike agora fazem parte do shopping. Velhos problemas: o calor e a falta de conservação continuam os mesmos Concluída no final de 2008, a expansão do Fiesta trouxe, entre as novas lojas, a Marisa, a Poderoso Timão e um outlet da Nike. O setor dedicado à casa, com as lojas populares Casas Bahia, Dúnelli House e Nosso Espaço, segue firme e forte. Mas alguns problemas persistem. As salas de cinema, que estavam em reforma no último Guia, permanecem fechadas. E, para quem busca serviços além de bancos, há apenas correio, lotérica e uma agência de turismo. Também merece bronca o mau estado de conservação dos banheiros. Fundação: 6/12/1994 Área: 36.192m2 Lojas: 57 Salas de cinema: não tem Vagas: 1.300 Estacionamento: grátis Av. Guarapiranga, 752, Jardim S. Luís, 5548-5910. 10h/22h (dom., 12h/18h). www.shoppingfiesta.com.br