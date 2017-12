Filas em postos de recadastramento já duram três semanas Depois de três semanas consecutivas, as filas em frente aos postos de revalidação e cadastramento do bilhete único de estudante ainda geram transtorno para milhares de pessoas, com filas que chegam a 3 horas de espera. Desde o início de fevereiro, mais de 333 mil estudantes já reativaram o benefício, que permite pagar metade do preço da passagem de ônibus, de R$ 2,30. Na manhã da última segunda-feira, 5, a fila no posto Santa Cruz, na zona sul de São Paulo, tinha mais de 200 pessoas antes mesmo que o local abrisse. Segundo um funcionário, as filas só começaram a diminuir quando as senhas para atendimento foram distribuídas, no meio da tarde. A espera chegou a 3 horas. Esse também era o tempo previsto para o atendimento no posto Santana, na zona norte. Apesar de as filas estarem menos extensas, o atendimento era demorado. "O pior problema é a desinformação", disse a atendente Fabiana Helena Moraes, de 25 anos, que ficou mais de 3 horas para revalidar seu cartão. "Primeiro os funcionários explicam uma coisa e depois dizem outra diferente", desabafou, ao se referir ao despreparo de alguns profissionais para lidar com a grande quantidade de pessoas. Alta demanda No mesmo posto, outras duas pessoas chegaram a discutir, transtornadas, com os funcionários dos guichês pelo mal-atendimento. "Não bastassem poucos caixas funcionando e o serviço ainda demora", reclamou um aposentado que recadastrava o bilhete de um de seus netos. Depois de quase 30 minutos na fila do posto Santa Cruz, Carlos Alberto desistiu da espera para recadastrar o bilhete de seu filho, de 15 anos, quando descobriu que não seriam mais distribuídas senhas. "Eu precisava de senha mas ninguém falou nada. Fiquei esperando e agora tenho que voltar amanhã." A SPTrans, empresa responsável pela administração do transporte coletivo na capital, afirma que eventuais problemas no atendimento podem acontecer devido à grande quantidade de pessoas nos pontos de venda. "A demanda forte ocorre em fevereiro e março, mas depois diminui", explica José Aécio de Sousa, superintendente de comercialização e atendimento da empresa. "Temos computados cerca de 12 mil cadastros diários, mas esse alto número deve permanecer até o dia 15, quando começa a diminuir", disse Sousa. Assim como Santana e Santa Cruz, os terminais de ônibus da Lapa, na zona oeste, e do Carrão, leste - ambos próximos a estações de metrô e trem -, "devem ser evitados, se possível", esclarece o superintendente. Onde ir Enquanto alguns pontos de recarga apresentam demora, postos como o Terminal Sapopemba e o Terminal Aricanduva tinham pouco menos de 10 pessoas nas filas, às 14 horas desta terça. "Da última semana para esta, se percebeu um fluxo mais espalhado de estudantes", afirmou a SPTrans, em comunicado. Terminais como Varginha, Jardim Ângela, Gaurapiranga e Capelinha, todos na zona sul, e Cachoerinha e Pirituba, na zona norte, também apresentam menos movimento essa semana. Muitos desses locais funcionam 24 horas por dia para atendimento exclusivo dos usuários do bilhete de estudante (veja a lista abaixo). A empresa sugere que os usuários evitem o horário de pico. Todos os pontos de validação do cartão funcionarão no próximo sábado, 10, e domingo, 11, de acordo com a SPTrans. Terminais que funcionam 24 horas Terminal Amaral Gurgel Rua Frederico Steidel, 107 - ao lado do metrô Terminal Bandeira Praça da Bandeira, sem nº - Centro Terminal Cachoeirinha Avenida Itaberaba esquina com Avenida Inajar de Souza - Vila Nova Cachoeirinha. Terminal Capelinha Estrada de Itapecerica, 3.222 Terminal Carrão Avenida 19 de Janeiro altura nº 884 - Vila Carrão Terminal Grajaú Rua Giovani Bononcini, 77 - Parque Brasil Terminal Guarapiranga Avenida M´Boi Mirim, 152 Terminal Jardim Ângela Avenida M´Boi Mirim, 4.901 - Jardim Ângela Terminal João Dias Avenida João Dias, 3.589 - Santo Amaro Terminal Lapa Praça Miguel Dell´Erba 50 - Lapa Terminal Parelheiros Estrada da Colônia, sem nº - Parelheiros Terminal Parque Dom Pedro II Avenida do Exterior, sem nº - Centro Terminal Pirituba Avenida Doutor Felipe Pinel, 60 - Pirituba Terminal Santo Amaro Avenida Padre José Maria, 400 - Santo Amaro Terminal Varginha Rua Paulo Guilguer Reimberg, sem nº