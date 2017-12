Filha da apresentadora Claudete Troiano é autuada por tráfico A filha da apresentadora da TV Bandeirantes Claudete Troiano, a jornalista Marcela Troiano de Moraes Manso, foi presa, na manhã de domingo, 25, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, porque estaria com 20 comprimidos de ecstasy. Ela foi autuada por tráfico de entorpecentes e se for condenada poderá pegar uma pena que varia entre cinco e 20 anos. Na sexta-feira, 23, Marcela completou 23 anos. Segundo a polícia, para comemorar o aniversário, ela alugou um ônibus de viagem para levar um grupo de amigos ao show do Asa de Águia, realizado na Estância Alto da Serra, no município de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) receberam uma informação de que haveria drogas dentro do ônibus. Os investigadores foram até a Rua Beira-Rio, de onde partiria o veículo. Os policiais entraram no ônibus e revistaram todos os passageiros: a jornalista e 10 amigos. ?Na bolsa dela (Marcela) foram encontrados 20 comprimidos de ecstasy e próximo dela havia dois frascos de lança-perfume e 17 micropontos de LSD?, disse o diretor do Denarc, o delegado Everardo Tanganelli Júnior. A jornalista negou que o entorpecente fosse dela. Segundo Tanganelli, ela teria conseguido as drogas com um ex-namorado. A jornalista passou o dia numa sala no Denarc e deverá transferida na manhã desta terça-feira, 27, para a carceragem do 89.º DP (Portal do Morumbi). ?O que houve foi uma grande confusão e nossos advogados estão trabalhando para provar sua inocência?, disse, por meio de uma nota, a apresentadora Claudete Troiano.