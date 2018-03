Filha de Vinícius de Moraes é encontrada morta na zona sul do Rio

SÃO PAULO - A filha do poeta e compositor Vinícius de Moraes, Luciana de Moraes, de 55 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira, 28, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da polícia, ela teria caído do 3º andar do prédio onde morava, na Rua Visconde de Albuquerque. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h30, mas ao chegar no local encontrou Luciana morta. Segundo a polícia, a vítima tinha ferimentos nos pulsos.

Luciana era diretora da VM produções, que cuida do acervo e negocia o uso da imagem do poeta. A produtora informou que os familiares estão chocados. O enterro foi marcado para sexta-feira, a partir do meio-dia, no Cemitério São João Batista.

Luciana era filha de Vinicius e Lila Bôscoli, irmã do jornalista e compositor Ronaldo Bôscoli e bisneta da compositora e pianista Chiquinha Gonzaga. O poeta se casou com Lila em 1951. O casal teve duas filhas: Georgiana e Luciana.

(Com Priscila Trindade, Solange Spigliatti, Pedro Dantas e Tiago Rogero)

Texto atualizado às 18h50.