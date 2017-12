Filho de Carlinhos de Jesus é assassinado no Rio

O músico Carlos Eduardo Mendes de Jesus, filho do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, foi assassinado na madrugada deste sábado, em Realengo, na Zona Oeste. Dudu, como o músico era conhecido, saía de um bar, na Avenida Marechal Fonenelle, quando dois homens passaram em uma motocicleta e atiraram na direção do rapaz, de 32 anos.

O músico chegou a ser levado para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, mas não resistiu. Carlinhos de Jesus está no Rio Grande do Sul, onde havia se apresentado na noite de sexta-feira, e está voltando para o Rio. Pelo Twitter, ele comentou a morte do filho: "DOR! Insuportável perder quem amamos! Perco meu filho brutalmente. Estou em Caxias do Sul tentando voltar o quanto antes". As investigações estão a cargo da Divisão de Homicídios.