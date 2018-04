Filho de Cissa foi arremessado a 50 m após ser atingido por carro, diz laudo

SÃO PAULO - Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz Cissa Guimarães, foi arremessado a 50 metros de distância ao ser atingido por um veículo no dia 20 de julho, quando andava de skate com amigos no Túnel Acústico, na zona sul do Rio, segundo laudo da polícia.

A conclusão dos laudos do veículo e da reconstituição do atropelamento foi divulgada na tarde desta terça-feira, 10, pela delegada Bárbara Lomba, da 15ª DP (Gávea), que investiga o atropelamento.

Segundo o laudo, o veículo estava a aproximadamente a 100 km/h no momento do acidente. Ainda de acordo com a perícia, o carro ficaria danificado do mesmo jeito mesmo se o veículo estivesse com uma velocidade de 60 km/h.

A delegada agora vai analisar os laudos e confrontar com os depoimentos do motorista do carro. Ela vai decidir se ele será indiciado por homicídio culposo ou doloso e se houve omissão de socorro.

O inquérito policial sobre o acidente deve ficar pronto até o dia 20 de agosto. Segundo a polícia, ainda não foi confirmado se os veículos participavam de um 'racha' dentro do túnel, que estava interditado.