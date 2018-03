Filho de Cissa Guimarães morre após ser atropelado

RIO - A Central Globo de Comunicação (CGCom) confirmou que Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho caçula da atriz Cissa Guimarães, morreu na manhã desta terça-feira, 20, após ser atropelado de madrugada quando andava de skate na Zona Sul do Rio. O atropelamento e a suposta omissão de socorro do motorista serão investigados por policiais da 15ª Delegacia de Polícia da Gávea.

A via estava fechada para obras de reparo. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do Rio negou que houve invasão ao bloqueio da área interditada ao trânsito no Túnel Acústico, na Gávea, na zona sul do Rio. O acidente ocorreu por volta de 1h50 na madrugada. O rapaz deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, às 2h30, com politraumatismo na cabeça, no tórax, nos braços e nas pernas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mascarenhas chegou a ser operado, mas não resistiu e morreu por volta das 8 horas. A CGCom informou que a família ainda não definiu o horário do velório e do enterro.

Rafael e dois amigos aproveitavam a interdição para descer a ladeira de acesso à Gávea (zona sul), mas o acidente teria ocorrido em um retorno aberto ao trânsito. Dois carros trafegavam pela via no momento.

Jovens da zona sul aproveitam a interdição dos túneis nesta região da cidade para andar de skate, do tipo "longboard", para praticar a modalidade conhecida com "downhill"

CET

De acordo com a Assessoria de Comunicação da CET-Rio, o acidente ocorreu já nas imediações da Praça Sibélius, na Gávea, e não dentro da galeria do túnel. O bloqueio estaria sendo feito por uma carro-reboque, atravessado na entrada do Túnel Zuzu Angel, em São Conrado.

Veja a íntegra da nota divulgada pela CET-Rio:

"Em relação ao acidente ocorrido nessa madrugada , na saída do Túnel Acústico, na Gávea, a CET-Rio informa que os agentes de trânsito não constataram nenhuma invasão de bloqueio na área interditada. O fechamento do Túnel Zuzu Angel é feito, semanalmente, em dias alternados, em cada um dos sentidos, para execução de serviços de manutenção, de 01 h às 05 h. Mesmo rotineiras, as interdições são amplamente divulgadas aos veículos de comunicação e através dos painéis de mensagens variáveis. A CET-Rio já disponibilizou as imagens das câmeras de monitoramento do trânsito instaladas na Praça Sibélius e dos radares de velocidade para contribuir com as investigações policiais. A Companhia acrescenta que não há registro de acidentes semelhantes ocorridos nos túneis da cidade nos últimos anos."

Texto atualizado às 14h20.