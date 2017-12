Filho de Erasmo Carlos sofre grave acidente de moto no Rio

RIO - O músico Alexandre Pessoal, de 40 anos, filho do cantor e compositor Erasmo Carlos, está internado em coma induzido no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) com quadro estável, segundo publicação do seu pai em uma rede social. O músico sofreu um acidente de moto na madrugada deste sábado, 10, após deixar a casa do pai, na Barra da Tijuca.

"Meu filho Alexandre Pessoal sofreu um grave acidente de moto. Está em coma induzido e seu estado é estável. Pensamento positivo sempre. Força meu filho, seu pai estará sempre com você", escreveu Erasmo Carlos em suas páginas nas redes sociais.

O hospital ainda não divulgou um boletim médico oficial sobre o estado de saúde do cantor. Na página da banda em que Alexandre é vocalista, Fica Comigo, um comunicado diz que o cantor chegou em estado grave ao hospital, mas que está reagindo bem ao tratamento.