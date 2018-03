Filho de Erenice atuava em outros órgãos

Sindicância interna da Presidência mapeou o uso de senhas pessoais de Erenice, Vinícius Castro e Stevan Knezevic. Pelo menos 12 computadores foram usados com a senha dos três. Castro é sócio na Capital, empresa da família Guerra que intermediava os negócios ilícitos. Knezevic era lotado no Sistema de Proteção da Amazônia. Ambos pediram exoneração quando o caso veio à tona. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.