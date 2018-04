Filho de Fernandinho Beira Mar é preso na Paraíba com 4 quilos de cocaína

JOÃO PESSOA - Operação conjunta das polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar da Paraíba resultou na prisão de Luan Medeiros da Costa, 22 anos, filho do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira Mar. Luan foi preso por volta das 23h30 de domingo, no centro de Campina Grande, após embarcar o traficante Otávio Luiz de Andrade Novais, 26 anos, com quatro quilos de cocaína, em um ônibus da empresa Guanabara, com destino a João Pessoa.

O ônibus foi parado cinco quilômetros após ter deixado a rodoviária de Campina Grande, em um posto da Polícia Rodoviária Federal, onde os policiais encontraram Otávio Luiz com a droga.

Outra equipe policial prendeu Luan e o também traficante Edson Cunha Ataíde Filho, 21 anos, em uma lanchonete no centro de campina Grande, de onde seguiriam de carro para João Pessoa. Os dois negaram participação no embarque da cocaína. Segundo o delegado Francisco Leônidas, a PF investiga a ligação de Luan com o pai. A PF quer saber se, mesmo preso, Beira Mar poderia estar comandado o tráfico de drogas na Paraíba. Luan é filho do traficante carioca com uma paraibana.