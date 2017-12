Filho do cantor Leonardo será transferido para São Paulo nesta quinta-feira

São Paulo, 26 - O cantor Pedro Leonardo Dantas Costa, de 24, será transferido na manhã desta quinta-feira, 26, para o Hospital Sírio Libanês, na Bela Vista, São Paulo.

De acordo com a médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), Marta Culzoni Mainardi, a equipe do Sírio-Libanês chegou para realizar a transferência às 9h50 desta manhã.

Na noite da última quarta-feira, 25, Pedro recebeu a visita da tia Mariana e do primo Thiago e teria apresentado evolução do quadro clínico ao reagir apertando a mão dos parentes.

Pedro está internado em estado grave desde a última sexta-feira, 20, quando sofreu um acidente de carro na Rodovia MGC-452, perto da divisa entre Minas e Goiás. Pedro sofreu uma parada cardíaca de seis minutos na madrugada do domingo, 22, e passou por uma hemodiálise porque os rins estavam paralisados.