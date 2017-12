Filho do cantor Leonardo sofre acidente em Goiás

SÃO PAULO, 20 - O cantor Pedro, da dupla sertaneja Pedro e Thiago, filho do cantor Leonardo, sofreu um acidente no começo da manhã desta sexta-feira, 20, e passou por cirurgia para retirada de baço, segundo informações do hospital Municipal de Itumbiara, em Goiás, para onde foi levado.

O acidente aconteceu por volta das 7h, na Rodovia BR-452, perto do município de Tupaciguara, na divisa entre Goiás e Minas Gerais. O cantor estava sozinho no momento em que o carro capotou.

Pedro foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital Municipal de Itumbiara, onde deu entrada às 8h40. Segundo o hospital, após exames, ele foi submetido a uma cirurgia para retirada do baço e passa bem.

O cantor, que tem quadro de saúde estável, deve ser removido por uma unidade de terapia intensa aérea por volta das 13 h, que deve levá-lo para São Paulo, de acordo com informações do hospital.