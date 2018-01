Filho do governador de Brasília morre em acidente de carro

O filho adotivo do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), morreu neste domingo, 18, vítima de um acidente de carro próximo à cidade satélite de São Sebastião, a 30 km de Brasília. Marcelo Vicente Martins de Macena, de 25 anos, adotado pelo governo em 1996, será enterrado na segunda-feira, às 17 horas. O carro dirigido por ele capotou várias vezes, depois de invadir a contramão, e despencou de um barranco. No momento do acidente, Marcelo voltava do seminário onde se preparava para ser padre. O corpo de Marcelo foi retirado do local do acidente na manhã deste domingo pela Polícia Civil. O local do acidente foi isolado. As circunstâncias do acidente serão investigadas. A perícia da Polícia Civil deve ser concluída nos próximos 30 dias. Casado com Flávia Peres Arruda, o governador é pai de oito filhos, quatro deles adotivos. Ele foi eleito em 2006. Texto alterado às 18 horas