Filho é suspeito de matar pais e irmãs

Pai, mãe e duas filhas foram mortos a facadas na madrugada de sábado, no município de Unaí, região noroeste de Minas, a 580 quilômetros de Belo Horizonte. O suspeito de cometer o crime é o filho mais velho do casal, o balconista Fernando Ribeiro da Costa, de 22 anos. Segundo a Polícia Civil, logo que foi detido, Fernando negou que tivesse matado o pai, o motorista de ônibus Walderci Ribeiro dos Santos, de 48 anos; a mãe, a dona de casa Maria Conceição da Costa, de 35; e as irmãs Samara Ribeiro da Costa, de 18, e Amanda Ribeiro da Costa, de 10. Mas, segundo um dos delegados que acompanham o caso, o suspeito já deu indícios de que confessará o crime. Vizinhos escutaram gritos na casa durante a madrugada e procuraram pela família. Fernando os recebeu e disse que os berros eram da caçula, que estaria passando mal. As informações são do sargento da Polícia Militar Israel José Ferreira. No início da manhã, como a família, acostumada a acordar cedo, não deu notícia, os vizinhos chamaram a Polícia Militar, que encontrou os corpos em meio a poças de sangue e cobertos por lençóis. "Os golpes foram desferidos na região da nuca e do pescoço. Isso mostra que o infrator teve tempo suficiente para cometer o crime", informou o sargento. Ele conta que Fernando foi encontrado na casa da namorada, tranqüilo e com cortes na mão. "Perguntamos sobre os pais dele e ele respondeu que tinham viajado." De acordo com informações do delegado regional da Polícia Civil em Unaí, Celso Ávila, o suspeito foi autuado e, depois de realizado o exame de corpo de delito, encaminhado para a cadeia pública do município. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) e liberados na seqüência.