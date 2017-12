Filhos e babás de Angélica e Huck são liberados de hospital

SÃO PAULO - Os três filhos e as duas babás do casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck foram liberados do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, na zona sul de São Paulo, já na noite de domingo, 24, menos de 24 horas depois do avião de a família fazer um pouso forçado, em uma fazenda em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria da imprensa da Rede Globo, as crianças e as babás fizeram exames e não chegaram a ficar internados. Já Huck e Angélica permanecem no hospital. O Albert Einstein ainda aguarda a autorização da família para divulgar um boletim médico. A Rede Globo também não informa o estado de saúde do casal.

A família dos apresentadores estava no Pantanal, gravando um quadro para o programa Estrelas, comandado por Angélica. Uma falha na bomba de combustível do jato da Embraer, modelo 820C, teria causado o acidente, segundo o relato do piloto para a mulher, Lucilene Gonçalves Vaz, de 50 anos. De acordo com ela, Osmar Aurélio Frattine Vaz, de 52, tentou usar duas bombas da aeronave, mas ambas falharam.

Sem acionar o trem de pouso para não capotar a aeronave, ele fez um pouso de emergência em uma fazenda. A pane aconteceu com apenas 10 minutos de voo, no trajeto entre a cidade de Miranda e a capital Campo Grande. O pouso foi feito a cerca de 30 quilômetros da cidade, às margens da Rodovia MS-080.