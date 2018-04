Filhote de onça passa por cirurgia

SÃO PAULO - Um filhote de onça parda precisou passar por cirurgia no Mato Grosso do Sul, após fraturar as duas patas dianteiras. Encontrado na semana passada pela Polícia Militar Ambiental, o animal foi encaminhado para o hospital veterinário do Centro Universitário da Grande Dourados, onde seguia internado nesta segunda-feira, 19.

De acordo com a veterinária responsável pelo tratamento, Marcela Lima, o filhote se recupera bem e deve permanecer em repouso por mais 20 dias, para que ocorra a calcificação dos ossos.

Inicialmente, a onça ficou apenas com talas nas patas fraturadas. Como elas estavam se mexendo muito, foi necessário realizar o procedimento cirúrgico. Durante o tratamento, os veterinários procuram evitar o contato muito próximo, para que o animal não perca suas características silvestres. "A gente não quer deixar eles dóceis e nem estressar o animal", explica Marcela.

O filhote tem de 15 a 20 dias de idade e, após a sua recuperação, será encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande. Se ele estiver em boas condições de saúde, será devolvido à natureza.