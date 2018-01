Filiação de Marina Silva ao PSB é destaque do noticiário no fim de semana

A filiação da ex-ministra Marina Silva ao PSB foi o destaque do noticiário neste fim de semana. Pelo Twitter, a presidente Dilma Rousseff voltou a criticar a espionagem dos EUA. Também no final de semana, foi anunciada a licença da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em razão de um hematoma no cérebro.

Veja as notícias que foram destaque no fim de semana:

1 – Marina Silva se filia ao PSB e anuncia apoio à candidatura de Campos. Veja fotos

2 – Pelo Twitter, Dilma volta a criticar espionagem dos EUA

3 – Confrontos deixam mais de 40 mortos no Egito. Mais de 240 pessoas ficaram feridas

4 – Cristina Kirchner terá um mês de licença por hematoma no cérebro

5 – Polícia do Rio ocupa favelas do Complexo do Lins para instalar UPPs. Veja fotos

6 – Caso Amarildo não é marca das UPPs, diz Cabral

7 – Arthur Zanetti conquista título mundial na Bélgica. Veja fotos

8 – Especialistas começam a destruir arsenal químico da Síria

9 – Constituição completa 25 anos

10 – Ao menos 46 deputados e 2 senadores já trocaram de partido