Fim da mordaça traz alívio, mas não apaga indignação Os responsáveis pelos veículos de comunicação censurados pela liminar do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins acreditam que a remoção da mordaça não diminui a gravidade do episódio. Para eles, a censura, às vésperas do primeiro turno das eleições reduz a informação do eleitor. A medida judicial foi classificada de "absurda" e, segundo eles, removê-la é cumprir os preceitos democráticos.