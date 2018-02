Fim de semana de carnaval vai ter sol e calor em São Paulo A presença de uma grande massa de ar quente deixa o tempo aberto em todo o Estado de São Paulo durante o fim de semana de carnaval. O sol brilha desde o começo da manhã e a temperatura fica elevada nesta sexta-feira, 16, podendo chegar aos 29º na capital e aos 35º no oeste do Estado e aos 31º no litoral. O sol e o calor devem continuar até domingo, quando uma frente fria se aproxima do litoral do Estado e nuvens podem se formar na região, que ainda pode ter sol e calor, mas com pancadas de chuva. Na segunda-feira, 19, a temperatura cai um pouco e pode chegar aos 29º. Durante o feriado de carnaval, a chuva deve cair forte e causar transtornos na região Nordeste, mas quem for ficar no Sudeste vai ter dias de sol e calor. A máxima chega aos 34º no Rio de Janeiro nesta sexta-feira e aos 31º em Belo Horizonte. Apesar da chuva esperada no Nordeste, no restante do País o sol aparece forte por conta do predomínio de ar quente. Faz calor e ocorrem pancadas de chuva isoladas no período da tarde desta sexta-feira, exceto no centro-sul de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, em Roraima e no norte do Amazonas e nos estados do Sul. Máxima de 33º em Porto Alegre e Cuiabá, de 28º em Salvador e Maceió e de 35º em Porto Velho e Boa Vista.