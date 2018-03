Fim de semana deve ser de sol e calor em São Paulo As nuvens diminuem e a previsão é de que o sol volte a aparecer na cidade de São Paulo nesta sexta-feira. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus na capital e aos 33 graus no litoral. Por conta do aquecimento ocorrem pancadas de chuva isoladas a partir do período da tarde. No interior, a máxima chega aos 34 graus em Presidente Prudente e aos 31º em Ribeirão Preto. No fim de semana, o ar quente predomina e o sol aparece com força na capital e no restante do Estado. Sábado tem previsão de máxima de 32 graus e domingo de 31 graus. Nesta sexta-feira, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Rio de Janeiro espalha nuvens carregadas e há risco de chuva forte no Estado, no centro-sul de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo. Vitória tem máxima de 31 graus, Belo Horizonte de 28º e Rio de Janeiro de 32 graus. Nas demais áreas do Sudeste, na maior parte do Sul e do Norte, além do Centro-Oeste, o sol aparece entre nebulosidade variável e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. No centro-leste do Rio Grande do Sul, no norte de Goiás, no Tocantins e em praticamente todo o Nordeste o ar mais seco deixa o tempo firme com sol forte. Máxima de 33 graus em São Luis e de 36º em Palmas.