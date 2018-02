Fim de semana deve ser de sol e calor em São Paulo A massa de ar quente predomina e deixa o tempo aberto em todas as áreas de São Paulo. A temperatura amena da madrugada forma um pouco de névoa ao amanhecer na faixa leste do Estado. Mas o longo dia de sol aparece forte e faz calor. Durante a tarde, as nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva, típicas de verão. Máxima de 31º na capital nesta sexta-feira, de 30º em Santos e de 32º em Ourinhos. O fim de semana deve ser de sol e calor na capital, no litoral e no interior do Estado; na capital, a temperatura deve chegar facilmente aos 30º no sábado e no domingo. Nesta sexta-feira o ar quente e úmido e a presença de uma frente fria no mar deixam muita nebulosidade espalhada desde o Espírito Santo até Rondônia. Há risco de chuva forte. Máxima de 34º em Vitória, de 37º em Teresina e de 31º em Aracaju. Já em quase todo o Sul, no centro-leste do Nordeste e no extremo norte do País o ar seco e quente deixa o tempo firme, com sol forte o dia inteiro. No leste de Santa Catarina, no Paraná e nas demais áreas do Brasil o sol predomina, faz calor e o tempo abafado causa chuva à tarde. Porto Alegre tem máxima de 32º nesta sexta-feira, Boa Vista de 36º e Florianópolis de 30º.