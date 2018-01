Fim de semana deve ser de sol na região sudeste

O fim de semana será de sol e muito calor na região sudeste do país. A redução da umidade do ar deve inibir a formação de nuvens pesadas que provocam a chuva forte, segundo a Climatempo. De acordo com os radares meteorológicos da Climatempo, a mudança ocorre por conta da entrada de uma forte massa de ar seco na região.

A consequente redução dos níveis de umidade na atmosfera inibe a formação das nuvens pesadas que provocaram os recentes temporais nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O tempo só não muda para o Espírito Santo, para as regiões mineiras do Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha e o norte do Rio de Janeiro, que durante todo o mês enfrentaram calor de mais de 35ºC e praticamente sem chuvas.

Essa previsão de tempo seco deve se manter para a primeira semana de fevereiro. No entanto, o período de chuvas deve se encerrar apenas com o fim do verão, no dia 20 de março.