Fim de semana pode ter neve nas Serras Gaúcha e Catarinense

PORTO ALEGRE - As áreas de instabilidade que se espalham sobre os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina há duas semanas irão prosseguir no decorrer desta quarta e quinta-feira. Já durante o fim de semana, o tempo deve melhorar, trazendo frio com possibilidade de neve nas Serras Gaúcha e Catarinense. As informações são da MetSul Meteorologia.

No Estado gaúcho, o tempo segue instável nesta quarta-feira, 7, com chuva fraca a moderada na maior parte do território, mas nas regiões norte e noroeste do Estado a chuva volta a aumentar e pode ser forte com possibilidades de trovoadas. Já na quinta-feira, 8, uma nova frente fria vai trazer mais chuva na maioria das cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Na sexta-feira, 9, o tempo deve melhorar e o sol voltará a aparecer, entretanto, as temperaturas irão despencar, tanto nos dois Estados. Os pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense (Urubici, São Joaquim e Urupema) podem ser surpreendidos com a queda de neve. Se as previsões se confirmarem, será o primeiro registro do fenômeno em 2017 nos dois Estados.