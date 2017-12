Fim de semana terá sol e temperatura chega aos 26 graus

Uma grande massa de ar seco polar predomina sobre São Paulo neste sábado, 21, quando o dia começa com névoa, mas o sol se dissipa e o sol brilha forte em todo o Estado. A máxima pode chegar aos 26 gruas na capital e não há previsão de chuva. No domingo, 22, o sol e o tempo seco ainda predominam e a máxima prevista para a capital é de 28 graus, com mínima de 13 graus. Na segunda-feira, 23, o tempo volta a mudar com a chegada de uma nova frente fria. O dia fica chuvoso em quase todo o Estado, inclusive na capital; a máxima não passa dos 22 graus e a mínima é de 14 graus.