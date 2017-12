Fiscais da Receita protestam contra reforma da Previdência no PR Auditores e técnicos da Receita Federal do Paraná paralisaram parte das atividades desta quarta-feira e aderiram a uma movimentação nacional contrária à aprovação do projeto de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. A paralisação deve terminar somente à meia-noite desta quarta. A intenção dos manifestantes é retirar da pauta do Congresso Nacional a votação da reforma. O Estado tem aproximadamente 700 auditores e 350 técnicos. Segundo o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Curitiba, Norberto Antunes Sampaio, a paralisação obteve cerca de 60% de adesão na capital paranaense, incluindo técnicos da Receita, o que não aconteceu em paralisações anteriores. No Aeroporto Afonso Pena, o desembaraço aduaneiro está parado. Em Paranaguá, os fiscais estão realizando apenas serviços internos. Em Foz do Iguaçu, os trabalhos estavam sendo realizados de forma mais lenta.