Fiscais do trabalho e agentes da PF assaltados no PA Doze homens fortemente armados assaltaram no sábado dez fiscais do Grupo Móvel do Ministério do Trabalho de Brasília e agentes da Polícia Federal, numa estrada de Marabá, no sul do Pará. Os agentes do governo estavam em três veículos e investigavam denúncias sobre a existência de trabalho escravo em fazendas da região quando foram surpreendidos pelos assaltantes. Com escopetas e pistolas apontadas para suas cabeças, os policiais federais foram obrigados a entregar suas armas aos bandidos, que fugiram com dinheiro, celulares e documentos do grupo. Antes furaram os pneus dos veículos oficiais para evitar perseguição. O chefe dos fiscais do Grupo Móvel, Paulo Cesar Lima, comunicou o fato ao Ministério do Trabalho. O ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, pediu empenho da Polícia Federal para prender os criminosos, que segundo informações provenientes de Marabá fariam parte de um grupo acostumado a praticar assaltos contra caminhoneiros e ônibus que circulam pelas estradas despoliciadas da região. O que mais chamou a atenção dos agentes federais foi o fato de o assalto ter ocorrido numa área onde centenas de trabalhadores escravos foram libertados de diversas fazendas nos últimos três meses. A maioria dessas fazendas costuma contratar pistoleiros para fazer a segurança das propriedades. Depois que a informação sobre o assalto chegou à sede da PF em Marabá, vários agentes, fortemente armados, foram até o local na tentativa de localizar os assaltantes. Até o começo da tarde de hoje ninguém havia sido preso. "Estou surpresa com isso. Há 20 dias nós participamos de um seminário em Marabá sobre o trabalho escravo. E apoiamos o Grupo Móvel para continuar seu trabalho na região", afirmou a subprocuradora-geral da República e procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Maria Eliane Menezes de Farias. O coordenador da Comissão Pastoral da Terra (CPT) em Xinguara, frei Henry des Rosiers, disse que o assalto revela o clima de "total insegurança" no sul do Pará para os agentes do governo desempenharem seu trabalho de combate ao crime organizado.