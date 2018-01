Fiscalização multa 254 veículos por estacionamento irregular no Rio

SÃO PAULO - A operação Choque de Ordem nas Praias, realizada por agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop), multou 254 veículos e rebocou nove por estacionamento irregular no trecho da orla do Leme ao Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

A fiscalização realizou um trabalho de orientação aos banhistas próximo ao espelho d'água evitando a presença de 103 cães na areia e a prática de 203 jogos (altinhos e frescobol) no trecho da praia do Flamengo ao Leblon.

Também foram apreendidos com ambulantes não autorizados, no trecho da orla do Flamengo ao Leblon, 25 chapéus, 15 bonés, 37 brincos, 26 colares, 213 pulseiras, 15 espetinhos de camarão, cinco cangas, um fogareiro de queijo coalho e um carrinho para transportar mercadorias. Ninguém foi preso.