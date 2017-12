Fiscalização recolhe 92 usuários crack na zona norte do Rio

RIO DE JANEIRO - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) recolheu 92 usuários de crack das ruas na manhã desta terça-feira, 3, em mais uma operação no Jacarezinho e na comunidade do Pica-pau, ambos na zona norte do Rio de Janeiro.

Desde o dia 31 de março de 2011, quando a SMAS deu início às operações conjuntas com órgãos de segurança para o enfrentamento à epidemia do crack, foram promovidas 77 ações nas principais "cracolândias" do município. Ao todo, foram 3.671 acolhimentos, sendo 3.119 adultos e 552 crianças e adolescentes.

Dentre as principais áreas de atuação conjuntas da SMAS neste último ano estão as comunidades do Jacarezinho, com 24 operações e 1.330 pessoas acolhidas, Parque União (12 operações), Morro do Cajueiro, (7) e Manguinhos (6).

Hoje, o trabalho de acolhimento, realizado por 26 funcionários, contou com o apoio de agentes do 3º BPM (Méier). Após o processo de identificação na polícia, os acolhidos serão encaminhados para abrigos da Rede de Proteção Especial do município. Os adultos irão para o abrigo de Paciência e as crianças e adolescentes - 8 no total - vão para a Central de Recepção Carioca, no centro. Aqueles menores que forem identificados com alto grau de comprometimento com a dependência química serão conduzidos para tratamento em uma das quatro unidades de abrigamento compulsório.