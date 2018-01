Flecha de arpão de 90 cm perfura rosto de pescador

Uma pescaria no final da tarde desta terça-feira, 3, em Araguari, no Triângulo Mineiro, acabou mal para um dos pescadores. O rapaz foi atingido no rosto por uma flecha de arpão de 90 centímetros de comprimento quando estava com amigos.

Bombeiros abordaram o grupo quando o homem era socorrido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após ser atendido por um médico plantonista, ele foi transferido para um hospital, onde está internado e será submetido a uma cirurgia para a retirada do objeto.

Atenção: a imagem abaixo é forte.